Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”

Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”

25 Novembre · 18:25

Aggiornamento: 25 Novembre 2025 · 19:27

Fiorentina-JuventusRocchi

Il designatore arbitrale ha ribadito che la decisione di Doveri, dopo revisione, di non assegnare il rigore su Vlahovic è stata corretta

Nel corso di Open VAR, il designatore degli arbitri Rocchi è intervenuto per spiegare la scelta di non assegnare il rigore su Vlahovic alla Juventus: ”Questo è un episodio molto complesso, io avrei dato rigore, ma rivedendo l’azione al VAR, si vede che Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina e lo butta giù.

La revisione è stata giusta, e mi piace sottolineare che è stata perfetta, dato che sul campo del Franchi mi ero espresso in modo critico per il comportamento di alcuni, in questo caso c’è stata serenità. Un’altra cosa da chiarire è che il VAR può intervenire su tutto, e un rigore deve essere tale al 100%”.

