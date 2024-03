Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso dopo la sconfitta. Adesso Lotito è in difficoltà

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico biancoceleste si è dimesso dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese e il nono posto in classifica. Adesso Lotito è costretto a prendere un altro allenatore. Negli ultimi minuti è stato contattato Tommaso Rocchi, allenatore dell’U14. Le dimissioni non sono state ancora formalizzate, sono state comunicate alle ore 14.50

