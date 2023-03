Baglioni annuncia: “Pacifici sarà il nuovo presidente dell’AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle”

Duccio Baglioni, vice presidente dell’AIA, ha parlato in esclusiva a “30esimo Minuto” su Italia 7, queste le sue parole:

“In tutto il territorio nazionale si sono registrate, dall’inizio del campionato ad oggi, più di 220 aggressioni ad arbitri, abbiamo il 50% in più delle aggressioni rispetto allo scorso anno. Siamo di fronte davanti ad una situazione incredibile, nell’ultima assemblea di Lega il presidente Gravina ha comunicato che vuole che si arrivi a delle decisioni forti e giuste, come delle pene per quanto riguarda calciatori, dirigenti e anche per la penalizzazione in classifica e l’esclusioni dei campionati se ci trovassimo di fronte e dalle recidive.

Nel prossimo consiglio federale che verrà fatto entro maggio ci sarà una variazione di norme per quanto riguarda la giustizia sportiva, questo è solo un primo passo. Serve formazione di base a partire dalle scuole calcio e settori giovanili. Questi episodio avvengono nei campionati dilettanti e il 90% delle aggressioni avvengono da persone che fanno parte dei tesserati, queste persone non possono stare nel nostro mondo.

Un ragazzo inizia ad arbitrare a partire da 14 anni, abbiamo avuto 14enni aggrediti, è una situazione insopportabile. Abbiamo avuto diversi nuovi arbitrari, abbiamo avuto aperto al doppio tesseramento e quindi abbiamo nuovi arbitri che sanno giocare a calcio e che portano nelle proprie società anche conoscenza del regolamento, ci sono anche tante donne e su questo siamo contenti. Siamo stanchi di questa situazione, non c’è più possibilità di non muoversi, i risultati arriveranno a partire dal prossimo Consiglio Federale. Gli arbitri hanno la stessa passione dei giocatori e non devono essere toccati

Abbiamo fatto passi veramente importanti anche per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo una nuova figura importanti che è quella di Riccardo Pinzani che riesce a tenere bene i contatti tra AIA e società, a breve questa figura arriverà in serie C e speriamo arrivi anche tra i dilettanti.

Il probabile presidente dell’AIA è Riccardo Pacifici, è l’unico candidato e questa è un grande successo della nostra governance che in un momento di grande difficoltà è riuscita a fare squadra ed ha portato un unico candidato, si tratta di una persona di altissimo spessore e di altissimi valori, è stato arbitro in serie A, è stato dirigente in tutte le categorie, è una bella persona davvero. Anche Alfredo Trentalange ha lasciato un grande lavoro

Rocchi ha fatto un ottimo lavoro, è un ottimo designatore e un ottimo dirigente e sta crescendo tantissimo, se non ci fossero stati limiti di età magari avrebbe continuato ad allenare, per quanto riguarda la nostra pagella terminerà questa stagione con il 10 in pagella”

LE PAROLE DELL’ARBITRO MASSA