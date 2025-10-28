Rocchi a Open Var: "Giusto non assegnare rigore su Bernardeschi. La mano di Dodo era punibile"

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi analizza durante Open Var gli episodi più discussi di Fiorentina Bologna

Nel corso del consueto appuntamento con Open Var in onda ogni martedì su Dazn, sono stati resi noti gli audio del dialogo tra il Var e l'arbitro di Fiorentina-Bologna La Penna, e sono stati analizzati poi anche gli episodi dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il primo episodio preso in analisi è quello del possibile fallo di mano di Dodo, in merito al quale il Var si è così espresso nei confronti proprio di La Penna: "Dodo sta correndo, è in dinamica di corsa, il cambio di direzione che da al pallone non è così clamoroso". Sul possibile contatto ai danni di Bernardeschi invece il giudizio del Var è stato il seguente: "Contatto laterale, parziale e molto leggero. Poi al di là della leggerezza Bernardeschi trascina il piede".

In merito a tutte queste situazioni ha poi così giudicato Rocchi: "Non condivido la scelta su Dodo, quello per me è calcio di rigore. Qui la difficoltà vera è capire se il giocatore tocca o no il pallone. Dal momento che decidi che il tocco c'è, è comunque un gesto istintivo ma di un giocatore che si accomoda il pallone e per questo è punibile. Su Bernardeschi invece non è calcio di rigore, perché o c'è uno step on foot chiaro, e non è questo il caso, qui il contatto è forse tra gli scarpini e il giocatore della Fiorentina inoltre mette il piede a terra e non va sull'avversario, mentre l'atteggiamento dell'attaccante è quello che noi non vogliamo. La caduta non è naturale o dovuta a una dinamica di gioco. La decisione in questo caso è stata corretta così come la scelta del doppio giallo a Holm".

Rocchi è poi stato chiamato anche a giudicare il tocco di mano di Kean antecedente al primo rigore assegnato alla Fiorentina: "In questo caso c'è solo da decidere se il tocco di mano è punibile o meno. In questo caso non lo è perché è un tocco di mano fortuito e non c'è immediatezza nel gol, ci fosse stata immediatezza nel gol allora, al di la del fatto che sia stato o no fortuito, era punibile. Il successivo rigore poi assegnato per fallo di mano di Holm è assolutamente corretto".