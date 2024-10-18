Vitale: "Rinnovo per tre anni di Kouame eccessivo, i giocatori si fanno la pensione"

Secondo l'ex Empoli l'operazione rinnovo era necessaria per non perdere l'ivoriano a zero, ingiustificata però l'estensione triennale

L'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale è interventuto ai microfoni di Lady Radio dicendo la sua su vari tempi in casa Fiorentina, in particolare sulla difesa "fatta in casa" e sul fresco rinnovo di Christian Kouame:

"Ranieri e Comuzzo vengono entrambi dal settore giovanile e il fatto che adesso sono “titolari” in prima squadra è fantastico. Qualche svarione ci sta, ma secondo me sono buonissimi giocatori. Io comunque credo che anche Martinez Quarta ritroverà il suo spazio, piuttosto mi preoccupo della cifra spesa per Pongracic, ad oggi ingiustificata"

"Un prolungamento di 3 anni per Kouame mi sembra troppo. E' un giocatore che si è sempre comportato discretamente bene e sono d'accordo sul non portarlo a scadenza, ma un contratto fino al 2027 è eccessivo. Va a finire che i giocatori si fanno la pensione, cosa succede se l'anno prossimo non è più nei piani tecnici del mister?"

Palladino: “Pongracic rientra tra qualche settimana, ha avuto questo fastidio tre settimane fa”

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