Palladino: "Pongracic rientra tra qualche settimana, ha avuto questo fastidio tre settimane fa"

Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina mister Palladino ha presentato la sfida di comenica contro il lecce: "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità di lavoro. Sono stati molto uti...

Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina mister Palladino ha presentato la sfida di comenica contro il lecce: "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità di lavoro. Sono stati molto utili, nel calcio di oggi si gioca ogni tre giorni e poter stare con i ragazzi il più possibile è importante. Abbiamo faticato e sudato, già domenica vogliamo dare continuità di risultati a Lecce. Mi aspetto una mentalità forte da parte della squadra, vogliamo dare continuità di risultati e prestazione. Veniamo da un ottimo periodo, vogliamo continuare a dimostrare solidità difensiva e davanti vogliamo proseguire con le nostre qualità. Sapendo che Lecce è un campo ostico, con tante insidie. Loro giocano in casa e vorranno fare risultati, sappiamo che sarà una partita difficile ma dipende molto dal nostro atteggiamento, dalla mentalità con cui scendiamo in campo"

Dopo di che si è espresso sulle condizioni di Marin Pongracic:

"Marin ha avuto questo fastidio tre settimane fa, durante la rifinitura pre Lazio. Se l'è portato dietro in questo periodo, stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Stiamo cercando di rimetterlo in campo il prima possibile, ma l'importante è che quando rientra stia bene. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in gruppo, ma non vediamo l'ora di riabbracciarlo e di riaverlo a disposizione".

PAROLE DI FONSECA

https://www.labaroviola.com/fonseca-a-firenze-e-mancata-cattiveria-la-fiorentina-aveva-piu-voglia-di-correre-di-noi/273018/