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Palladino: "Pongracic rientra tra qualche settimana, ha avuto questo fastidio tre settimane fa"

Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina mister Palladino ha presentato la sfida di comenica contro il lecce: "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità di lavoro. Sono stati molto uti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2024 18:18
Palladino: "Pongracic rientra tra qualche settimana, ha avuto questo fastidio tre settimane fa" -
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Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina mister Palladino ha presentato la sfida di comenica contro il lecce: "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità di lavoro. Sono stati molto utili, nel calcio di oggi si gioca ogni tre giorni e poter stare con i ragazzi il più possibile è importante. Abbiamo faticato e sudato, già domenica vogliamo dare continuità di risultati a Lecce. Mi aspetto una mentalità forte da parte della squadra, vogliamo dare continuità di risultati e prestazione. Veniamo da un ottimo periodo, vogliamo continuare a dimostrare solidità difensiva e davanti vogliamo proseguire con le nostre qualità. Sapendo che Lecce è un campo ostico, con tante insidie. Loro giocano in casa e vorranno fare risultati, sappiamo che sarà una partita difficile ma dipende molto dal nostro atteggiamento, dalla mentalità con cui scendiamo in campo"

Dopo di che si è espresso sulle condizioni di Marin Pongracic:
"Marin ha avuto questo fastidio tre settimane fa, durante la rifinitura pre Lazio. Se l'è portato dietro in questo periodo, stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Stiamo cercando di rimetterlo in campo il prima possibile, ma l'importante è che quando rientra stia bene. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in gruppo, ma non vediamo l'ora di riabbracciarlo e di riaverlo a disposizione".

PAROLE DI FONSECA

https://www.labaroviola.com/fonseca-a-firenze-e-mancata-cattiveria-la-fiorentina-aveva-piu-voglia-di-correre-di-noi/273018/

 

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