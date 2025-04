Dodò: “Sentivo di essere in fuorigioco, sarebbe stato bellissimo vincere in questo modo”

A Sky Sport ha parlato Dodò che ha detto la sua opinione dopo la partita di stasera contro il Milan: “Mi sentivo di essere in fuorigioco però mi è dispiaciuto molto perchè vincere qui sarebbe stato bellissimo e dopo una partita così intensa avrebbe dato il giusto coronamento alla nostra prestazione. Continuiamo a lavorare perchè gli obiettivi che abbiamo sono vicini e dobbiamo andare più forti che possiamo, non ci poniamo limiti. Giovedì abbiamo la Coppa e poi dovremo ripetere questa partita anche con il Parma perchè dobbiamo fare più punti possibili.”

Sulla scommessa con Kean: “Abbiamo questa scommessa che abbiamo abbassato riguardo agli assist che gli devo fare in questa stagione ed oggi un gol l’ha sbagliato proprio per questo perchè sennò sarei arrivato a 5 e gli toccava già pagarla.”

Sul confronto con Theo: “Sono cose di campo, è un bravo ragazzo ed è sempre un piacere giocare contro di lui. Per me è il terzino sinistro più forte che ci sia in circolazione, mi è piaciuto giocarci contro ad un livello così alto.”