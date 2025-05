Da Dovbyk a Theo Hernanadez: Quanti assenti nelle rivali della Fiorentina per la 37 giornata

Tanti gli infortuni che stanno colpendo le dirette rivali della Fiorentina per la corsa all’europa. La formazione viola però non è da meno, l’assenza già sicura di Cataldi, con Kean sempre più lontano dalla lista dei convocati, non permette a Palladino di dormire sonni tranquilli. Andiamo a dare un’occhiata alle concorrenti viola e ai titolari che potrebbero saltare la 37 giornata:

Iniziamo col Bologna, che come già annunciato non potrà contare su Odgaard, presente invece nel finale della sfida contro il Milan che ha permesso ai felsinei di alzare la Coppa Italia. Milan, invece che perde entrambi i terzini titolari contemporaneamente per la sfida con la Roma, Conceicao non potrà contare né su Walker, né su Theo. Anche la Roma però ha le sue ‘gatte da pelare’ in quanto Dovbyk non figura tra i convocati di Sir.Ranieri, fermato da problemi di natura muscolare. Infine, la Juventus sembrerebbe aver recuperato Cambiaso e Gatti per la sfida all’Udinese, mentre c’è decisamente più pessimismo per il rientro di Koopmeiners, che sembra ancora dolorante.