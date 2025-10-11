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Compagnoni spiega: "La Fiorentina è la delusione della Serie A, manca leadership nello spogliatoio"

Il noto giornalista sportivo Massimo Compagnoni esprime la sua preoccupazione per la situazione della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2025 16:41
Compagnoni spiega: "La Fiorentina è la delusione della Serie A, manca leadership nello spogliatoio" -
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Massimo Compagnoni, importante giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'attuale Serie A al margine del festival dello sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni: "Secondo me le favorite per lo scudetto sono Inter e Napoli, anche se il Milan sta crescendo molto e potrebbe essere l'outsider. La Juventus non ha trovato la sua identità: ha potenziale ma non lo sta esprimendo. La Roma sta correndo e facendo gol senza avere dei centravanti, se iniziassero a segnare anche loro potrebbero emergere per la lotta al campionato."

Sulla Fiorentina: "Per ora è la delusione della Serie A, e non ha avuto nemmeno un calendario terribile. I giocatori che ci sono sono buoni però si incastrano male tra loro. Manca, secondo me, anche un po' di leadership nella rosa, probabilmente a Gennaio ne servirebbero un paio. Ci saremmo anche aspettati qualcosa di più da Pioli. Ora le prossime partite sono complicatissime, dopo di che la squadra potrà solo che migliorare."

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