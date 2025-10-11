Compagnoni spiega: "La Fiorentina è la delusione della Serie A, manca leadership nello spogliatoio"
Il noto giornalista sportivo Massimo Compagnoni esprime la sua preoccupazione per la situazione della Fiorentina.
Massimo Compagnoni, importante giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'attuale Serie A al margine del festival dello sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni: "Secondo me le favorite per lo scudetto sono Inter e Napoli, anche se il Milan sta crescendo molto e potrebbe essere l'outsider. La Juventus non ha trovato la sua identità: ha potenziale ma non lo sta esprimendo. La Roma sta correndo e facendo gol senza avere dei centravanti, se iniziassero a segnare anche loro potrebbero emergere per la lotta al campionato."
Sulla Fiorentina: "Per ora è la delusione della Serie A, e non ha avuto nemmeno un calendario terribile. I giocatori che ci sono sono buoni però si incastrano male tra loro. Manca, secondo me, anche un po' di leadership nella rosa, probabilmente a Gennaio ne servirebbero un paio. Ci saremmo anche aspettati qualcosa di più da Pioli. Ora le prossime partite sono complicatissime, dopo di che la squadra potrà solo che migliorare."