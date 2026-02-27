Compagnoni non ha dubbi: “La Fiorentina può vincere la Conference, il livello non è altissimo”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha commentato il momento della Fiorentina il giorno dopo il passaggio del turno contro lo Jagiellonia, queste le sue parole:

«Non è la prima volta che la Fiorentina rischia di complicarsi la vita nella gara di ritorno: era già accaduto nelle stagioni precedenti, anche quando in campionato le cose andavano meglio e non si lottava per la salvezza. Detto questo, sono convinto che la squadra di Vanoli abbia ancora le carte in regola per vincere la Conference League. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica al momento degli ottavi di finale, perché l’equilibrio tra impegni europei e campionato sarà determinante. È chiaro che il livello della Conference non è paragonabile a quello della Champions, ma mi aspettavo qualcosa in più da Germania e Spagna: Mainz e Rayo, ad esempio, non rappresentano avversari irresistibili. Il livello generale non è altissimo e ho la sensazione che la Fiorentina delle scorse stagioni, in particolare quella capace di raggiungere due finali consecutive, avrebbe dominato questa edizione senza grandi difficoltà».