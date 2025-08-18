18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Compagnoni: “Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto”

Radio

Compagnoni: “Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto”

Mirko Carmignani

18 Agosto · 15:22

Aggiornamento: 18 Agosto 2025 · 15:22

TAG:

#FiorentinaCompagnoniDzekoKeanSohm

Condividi:

di

Il giornalista si è espresso sulla Fiorentina e sugli ultimi colpi di mercato da fare per completare la squadra

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista di SKY Sport Maurizio Compagnoni per parlare della Fiorentina: “Il mercato della Fiorentina è positivo, adesso ha una certezza che si chiama Pioli e che al Milan hanno sottovalutato, se posso fare un appunto magari un altro leader lo avrei preso. A centrocampo avrei preso uno di spessore con più leadership, Sohm è funzionale e mi piace, ma preferivo un giocatore con più personalità che trascini il gruppo.”

Su Kean: “Adesso non condanniamolo all’obbligo di segnare 20 gol perché lo roviniamo, me lo aspetto in doppia cifra, ma se ne fa 15 non ha fallito, anzi andrebbe benissimo e non penso che segni solo lui in questa squadra perché Dzeko, Gudmundsson, Mandragora, Gosens e lo stesso Sohm possono segnare pure loro.”

Su Dzeko: “Non le può giocare tutte perché ha un’età che parla per lui e se gioca sempre, arriva cotto a dicembre. Va gestito, è un professionista, ma non può fare 90 minuti per 60 gare perché spero che la Fiorentina faccia questo numero di gare, per questo comprerei un’alternativa per farlo rifiatare e per alternarlo a Kean, ma prima c’è da cedere Beltran.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio