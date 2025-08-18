Compagnoni: “Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista di SKY Sport Maurizio Compagnoni per parlare della Fiorentina: “Il mercato della Fiorentina è positivo, adesso ha una certezza che si chiama Pioli e che al Milan hanno sottovalutato, se posso fare un appunto magari un altro leader lo avrei preso. A centrocampo avrei preso uno di spessore con più leadership, Sohm è funzionale e mi piace, ma preferivo un giocatore con più personalità che trascini il gruppo.”

Su Kean: “Adesso non condanniamolo all’obbligo di segnare 20 gol perché lo roviniamo, me lo aspetto in doppia cifra, ma se ne fa 15 non ha fallito, anzi andrebbe benissimo e non penso che segni solo lui in questa squadra perché Dzeko, Gudmundsson, Mandragora, Gosens e lo stesso Sohm possono segnare pure loro.”

Su Dzeko: “Non le può giocare tutte perché ha un’età che parla per lui e se gioca sempre, arriva cotto a dicembre. Va gestito, è un professionista, ma non può fare 90 minuti per 60 gare perché spero che la Fiorentina faccia questo numero di gare, per questo comprerei un’alternativa per farlo rifiatare e per alternarlo a Kean, ma prima c’è da cedere Beltran.”