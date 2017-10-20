Compagnoni: "Del mercato della Fiorentina si salvano solo Pezzella e Veretout, soldi incassati reivestiti male"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport ha parlato della squadra viola. Queste le sue parole: "Non mi è piaciuto il mercato in entrata che ha fatto la Fiorentina, si salvano solo Veretout e Pez...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2017 17:09

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