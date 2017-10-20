Compagnoni: "Del mercato della Fiorentina si salvano solo Pezzella e Veretout, soldi incassati reivestiti male"
Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport ha parlato della squadra viola. Queste le sue parole: "Non mi è piaciuto il mercato in entrata che ha fatto la Fiorentina, si salvano solo Veretout e Pez...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 17:09
Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport ha parlato della squadra viola. Queste le sue parole: "Non mi è piaciuto il mercato in entrata che ha fatto la Fiorentina, si salvano solo Veretout e Pezzella. Bene Thereau, per carità, ma i soldi incassati si potevano spendere meglio. In più, vedendo Piccini contro lo Sporting Lisbona mi viene da farmi parecchie domande"