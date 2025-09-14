Compagnoni sorpreso: “Mi aspettavo una Fiorentina aggressiva, Nicolussi C. deve giocare sempre da regista”

Il telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, ha risposto ad alcune domande relative alla Fiorentina e alla sua prestazione contro il Napoli

Il giornalista di Sky Sport è intervenuto a RadioFirenzeviola, per parlare della gara che il telecronista ha peraltro commentato: “Mi aspettavo che fosse la Fiorentina ad aggredire il Napoli, perché se poi lo fai giocare succede quello che si è visto ieri. La squadra di Pioli è stata troppo timida, mentre il Napoli ha fatto i primi venti minuti straordinari”.

Sulle possibili cause di questa prestazione: “La sensazione è che la Fiorentina, avendo cambiato molto, è ancora in costruzione, anche se alla terza giornata non è allarmante. Dovrà diventare squadra e magari lo sarà già dalla prossima partita. Della gara di ieri ho comunque apprezzato l’orgoglio”.

Sulle possibili spiegazioni di questo difficile inizio per un mister esperto come Pioli: “Anch’io mi aspettavo fosse un po’ più pronta. Giocando a tre, è fondamentale avere un regista come Nicolussi Caviglia che mi aspetto titolare dalla prossima, mentre Fagioli è un’eccellente mezz’ala”.

Sui cambi tardivi: “Avrei fatto entrare sia Fazzini che Nicolussi Caviglia prima, considerando che la gara era già compromessa dopo pochi minuti, dalla prossima mi aspetto una Fiorentina diversa e delle scelte nette da parte di Pioli”.

Sulla necessità di un fantasista: “Ieri mancava il titolare in quel ruolo che è Gudmundsson, ma Pioli può anche giocare con il doppio trequartista. Penso che si andrà verso un 3511 contro il Como, e sarà una formazione molto indicativa”.

Sulle prospettive della Fiorentina: “Non credo nella Champions, ma di certo può competere per l’Europa o la Conference League, anche se il gruppo di squadre con obiettivi europei si sta ampliando e potrebbero essere anche dieci”.