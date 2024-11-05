Compagnoni: “Ad ora mi resta difficile immaginare la Fiorentina in Champions. Palladino ha pontenzialità”

Il telecronista di Sky Sport Compagnoni ha parlato al Pentasport, elogiando la Fiorentina e il lavoro di Palladino

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando lo splendido momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La mia opinione sulla Fiorentina è un po’ da montagne russe, dopo il mercato e gli arrivi di Colpani e Gudmundsson ero molto fiducioso, poi dopo le prime partite pensavo che Palladino sarebbe stato esonerato. Adesso il contrario, la Fiorentina è una realtà fantastica del nostro campionato, una squadra solida che secondo me deve ancora esprimere il proprio potenziale. Non so dove possa arrivare, però mi sembra forte.”

Su Palladino: “Palladino ha potenzialità molto interessanti, nonostante abbia allenato pochissimo in Serie A. È un allenatore che va seguito con molta attenzione, se due mesi fa in tanti dicevano che non fosse la figura giusta sulla panchina della Fiorentina, adesso si sono ricreduti tutti.”

Sulla Champions: “In genere ci sono grandi squadre che spesso bucano, anche se in Champions ce ne andassero ancora 5 come lo scorso anno la Fiorentina nei primi 5 posti mi riesce difficile immaginarla, però vediamo. Andare in Europa League sarebbe un passo in avanti, questo è l’obiettivo fissato dalla società.”

Sull’Atalanta: “L’Atalanta può lottare per lo scudetto, la quota potrebbe abbassarsi a 85 punti, quindi può provarci. Tuttavia ha un gioco molto dispendioso, con cui è difficile trovare continuità, ogni tanto inciampano e trovano passaggi a vuoto. Senza Koopmeiners mi resta difficile pensare che arrivino in cima alla classifica.”

I DETTAGLI DELLA CLAUSOLA DI KEAN

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