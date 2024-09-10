Tegola per l'Empoli: c'è lesione muscolare per Fazzini. È in dubbio per la sfida con la Fiorentina

Brutte notizie per l’Empoli, dato che è arrivato un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Jacopo Fazzini, uscito per un infortunio dopo 15 minuti dall’avvio della partita tra l’Italia Unde...

Brutte notizie per l’Empoli, dato che è arrivato un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Jacopo Fazzini, uscito per un infortunio dopo 15 minuti dall’avvio della partita tra l’Italia Under 21 e i pari età di San Marino. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra. I tempi di recupero per un problema fisico di questo tipo dovrebbero aggirarsi intorno ai 10/15 giorni: Fazzini, dunque, salta Juventus alla 4ª e Cagliari alla 5ª, tentando il recupero per la Fiorentina alla 6ª (domenica 29 settembre ore 18:00).

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