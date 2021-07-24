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Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola"

Valentin Eysseric saluta la Fiorentina attraverso un post su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2021 22:19
Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

A qualche giorno di distanza dal suo trasferimento al Kasımpaşa, Valentin Eysseric ha salutato la Fiorentina e Firenze attraverso un post su Instagram. Ecco le sue parole: ,

"Voglio ringraziare mister Pioli e mister Prandelli per la fiducia, i miei ex compagni della Fiorentina per il supporto, loro che hanno sempre creduto in me nei momenti difficili. Grazie allo staff medico e agli steward con cui ho lavorato per 4 anni. Ringrazio infine i tifosi viola per il sostegno incondizionato al club. Ciao e forza Viola!"

Di seguito il post di Valentin Eysseric.

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