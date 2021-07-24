Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola"
Valentin Eysseric saluta la Fiorentina attraverso un post su Instagram
A qualche giorno di distanza dal suo trasferimento al Kasımpaşa, Valentin Eysseric ha salutato la Fiorentina e Firenze attraverso un post su Instagram. Ecco le sue parole: ,
"Voglio ringraziare mister Pioli e mister Prandelli per la fiducia, i miei ex compagni della Fiorentina per il supporto, loro che hanno sempre creduto in me nei momenti difficili. Grazie allo staff medico e agli steward con cui ho lavorato per 4 anni. Ringrazio infine i tifosi viola per il sostegno incondizionato al club. Ciao e forza Viola!"
Di seguito il post di Valentin Eysseric.
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