Inizio da incubo per Brekalo in Turchia: intervento killer in Kasimpasa-Antalyaspor e rosso diretto

L'ex giocatore della Fiorentina Josip Brekalo si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia dopo un intervento davvero scomposto

Non esattamente un buon inizio per Josip Brekalo in terra turca. Dopo essersi mangiato un gol nella scorsa partita contro il Fenerbahce di Sofyan Amrabat, l’esterno croato ex Fiorentina l’ha combinata ancora più grossa nella sfida tra Kasimpasa e Antalyaspor. Al 77esimo minuto, Brekalo si è reso infatti protagonista di un’entrata scellerata, che gli è costata il cartellino rosso diretto. Per sua fortuna, la sua nuova squadra è riuscita a resistere con un uomo in meno, portando a casa un punto con uno scialbo pareggio per 0 a 0.

Di seguito il fermo immagine dell'intervento killer a gamba alta:

BERGONZI CONTROCORRENTE

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