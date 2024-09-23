Bergonzi: "Non c'è il secondo rigore per la Fiorentina, perché Tavares colpisce Dodo casualmente"

L'ex arbitro di Serie A Bergonzi è intervenuto alla Domenica Sportiva per parlare dei rigori assegnati in Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Il secondo calciato di rigore fischiato su Dodo deriv...

L'ex arbitro di Serie A Bergonzi è intervenuto alla Domenica Sportiva per parlare dei rigori assegnati in Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Il secondo calciato di rigore fischiato su Dodo deriva da pestone di Tavares, Abisso che era al Var guarda fotogramma per fotogramma l'azione e vede il pestone e richiama l'arbitro al Var, a mio avviso non doveva nemmeno richiamarlo perchè questo per me non è rigore, cosa può fare Tavares? Lui va a contrastare il cross è ovvio che il piede finisce da qualche parte e finisce casualmente sul collo del piede di Dodo."

Se quello è rigore avrebbe dovuto fischiare anche quello di Dodo su Patric nel calcio d'angolo, se vale tutto doveva fischiare anche quello. Ma non è mai calcio di rigore in nessuno dei due casi, io sono a favore del Var ma non dell'uso eccessivo e considerato del Var per situazioni che sono slegate dalle dinamiche del gioco"

LE PAROLE DI ROCCHI

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/