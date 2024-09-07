Quando tornano i Viola in nazionale? Kean martedì, Bove, Kayode e Kouamé non prima di mercoledì

Palladino attende i suoi giocatori impegnati con le nazionali per preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta.

La sosta nazionali è finalmente entrata nel vivo. Tutti i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive selezioni, infatti, hanno già disputato la prima sfida di questa pausa, e si apprestano a giocare la seconda, prima di tornare a Firenze e preparare la delicatissima sfida contro l'Atalanta.

Rispetto alle scorse stagioni, la Fiorentina può beneficiare di un gran vantaggio: nessun sudamericano ha dovuto rispondere alla chiamata della propria nazionale. Questa è sicuramente una nota positiva per Raffaele Palladino, che non dovrà affrontare nessun rientro tardivo, come accadeva con Nico Gonzalez (trasferitosi alla Juventus) e Martinez Quarta (che non è stato convocato).

Dunque, guardando i convocati effettivi, la Fiorentina ha lasciato partire 8 giocatori, che sono: Kean, Richardson, Kouamé, Pongracic, oltre ai giovani azzurri Kayode-Bove (under 21), Martinelli (under 19) e Comuzzo (under 20). Analizziamo insieme le partite dei Viola in nazionale per capire quando potranno tornare a disposizione di mister Palladino.

Partendo da Kean, l'attaccante viola disputerà la sfida di Nations League contro Israele lunedì sera in Ungheria. Pertanto, il classe 2000 farà verosimilmente rientro a Firenze nella giornata di martedì. Anche Richardson giocherà col suo Marocco lunedì sera, mentre Pongracic addirittura domani sera. Questo potrebbe quindi permettere al difensore croato di sbarcare a Firenze già lunedì. Torneranno più tardi, invece, Bove, Kayode e Kouamé, che scenderanno in campo rispettivamente in Norvegia e in Camerun nella serata di martedì. Stessa sorte anche per Comuzzo, che affronterà la Germania nel pomeriggio di martedì. Questo non permetterà loro di rientrare prima di mercoledì.

Tirando le somme, si può concludere che Palladino avrà tutti a disposizione a partire da mercoledì, massimo giovedì mattina, e avrà quindi 3 giorni pieni per preparare la partita di Bergamo, in programma domenica alle ore 15.

DE GEA PRONTO A FARE IL TITOLARE

https://www.labaroviola.com/repubblica-de-gea-pronto-a-prendersi-la-maglia-da-titolare-al-rientro-in-campionato-contro-latalanta/267336/