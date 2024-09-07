Repubblica, De Gea pronto a prendersi la maglia da titolare al rientro in campionato contro l'Atalanta

In casa fiorentina tiene banco, ancora una volta, la questione portiere. Dal mercato è arrivato un estremo difensore pronto a cambiare le carte in tavola e insidiare il posto di Terracciano. Nella pag...

In casa fiorentina tiene banco, ancora una volta, la questione portiere. Dal mercato è arrivato un estremo difensore pronto a cambiare le carte in tavola e insidiare il posto di Terracciano. Nella pagina di approfondimento sulla Fiorentina, La Repubblica analizza proprio questo aspetto, soffermandosi su chi è arrivato dal mercato: David De Gea. Durante la preparazione estiva, Palladino ha posto grande attenzione sulla fase difensiva e la scelta del portiere è diventata cruciale. Alla ripresa del campionato, contro l’Atalanta, lo spagnolo è pronto a prendersi la maglia da titolare dopo le prime due apparizioni in Conference League, più che positive. Sullo sfondo, Tommaso Martinelli attende invece il suo momento per crescere.

GLI STIPENDI DELLA FIORENTINA: GUDMUNDSSON, KEAN E PONGRACIC I PIÙ PAGATI, ULTIMO POSTO PER COMUZZO

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