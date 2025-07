Corriere dello Sport: “Barak in uscita, c’è il Verona. Probabile rescissione per Brekalo”

Nel futuro di Antonin Barak non sembra esserci Firenze. Il calciatore ceco, nonostante la volontà di provare a convincere Pioli, farà molto probabilmente la valigie. E per lui ci sarebbe di nuovo il Verona, squadra che l’ha ceduto alla Fiorentina tre anni fa. Insieme a lui anche Josip Brekalo è pronto alla partenza, anche se non ha mercato in uscita: per questo motivo si fa concreta l’ipotesi di una risoluzione consensuale tra lui e la società. Per il club c’è un ingaggio importante di cui liberarsi, fissato a 1,5 milioni di euro. In caso, gli eventuali acquirenti potrebbero trattare così direttamente con il giocatore. Così facendo, dunque, Pradè e Goretti potranno rendere più leggere la rosa e il monte ingaggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.