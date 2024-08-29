TMW, Il Venezia spinge per prendere Brekalo. Fatti passi in avanti con la Fiorentina

Sono ultime ore di mercato estivo particolarmente calde per quanto riguarda la Fiorentina, alle prese con molti movimenti tra acquisti e cessioni. Per quanto concerne queste ultime, rimane in uscita i...

Sono ultime ore di mercato estivo particolarmente calde per quanto riguarda la Fiorentina, alle prese con molti movimenti tra acquisti e cessioni. Per quanto concerne queste ultime, rimane in uscita il fantasista croato Josip Brekalo (26 anni), rientrato in viola dopo aver concluso la scorsa stagione in prestito all'Hajduk Spalato, in patria. Sul classe 1998 si è mosso da qualche giorno il Venezia e, secondo quanto appreso da TMW, i lagunari stanno provando a spingere per arrivare alla quadratura del cerchio e poter regalare un nuovo rinforzo offensivo al loro allenatore Di Francesco. Fatto qualche passo avanti. Lo scrive TMW.

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