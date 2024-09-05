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La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

Pradè spera di piazzare questi esuberi nei mercati che sono ancora aperti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 09:23
La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti  -
Rassegna Stampa
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Ieri la Fiorentina ha comunicato la propria lista Uefa, dopo la sofferta qualificazione ottenuta contro la Puskas Akademia. L'elenco è servito a fare ulteriore chiarezza su chi non rientri nei piani di Raffaele Palladino. I 4 esclusi, Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ormai ai margini. Per questo la Fiorentina sta trattando la cessione dei primi 2 in Turchia, mentre per Sabiri e Christensen sembrano esserci meno proposte.

Pradè spera di riuscire a piazzare tutti gli esuberi nei mercati rimasti aperti in questi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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