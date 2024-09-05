La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

Pradè spera di piazzare questi esuberi nei mercati che sono ancora aperti

Ieri la Fiorentina ha comunicato la propria lista Uefa, dopo la sofferta qualificazione ottenuta contro la Puskas Akademia. L'elenco è servito a fare ulteriore chiarezza su chi non rientri nei piani di Raffaele Palladino. I 4 esclusi, Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ormai ai margini. Per questo la Fiorentina sta trattando la cessione dei primi 2 in Turchia, mentre per Sabiri e Christensen sembrano esserci meno proposte.

Pradè spera di riuscire a piazzare tutti gli esuberi nei mercati rimasti aperti in questi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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