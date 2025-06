Come mostra sul suo profilo Instagram Antonin Barak si tiene in forma e si prepara al meglio in vista della nuova stagione che lo vedrà, almeno i primi giorni, al Viola Park con il resto della squadra. Il calciatore ceco indossa la divisa della Fiorentina, mostrandosi voglioso nel convincere Pioli a farlo rimanere in gruppo anche se la sua partenza, almeno ad oggi, appare molto scontata. Ricordiamo che Barak ha vissuto l’ultima stagione in Turchia assieme a un’altro viola, Josip Brekalo.