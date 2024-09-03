Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"

La società viola cerca in extremis di sfoltire la rosa e cedere quei giocatori che non sono ritenuti parte del progetto tecnico tattico

Con il mercato che all'estero non è ancora terminato, la Fiorentina continua a lavorare per quanto riguarda la situazione uscite. Non solo Brekalo e forse anche Barak, per i quali ci sono interessi dalla Turchia (clicca qui per leggere di più), ma anche Sabiri.

Josip Brekalo è prossimo a trasferirsi in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto, frutto di un accordo tra i due club. Tuttavia, il croato non è l'unico giocatore della Fiorentina a suscitare l'interesse del Kasimpasa. Anche Antonín Barák, centrocampista ceco, potrebbe seguirlo in Turchia, con un'operazione simile che prevede le medesime condizioni contrattuali.

La Fiorentina poi sta lavorando anche per la cessione di Sabiri. Il marocchino ha interessi all'estero, con la dirigenza viola che è in trattativa con un club egiziano. Nell'ultima stagione sono stati 5 i gol e 7 gli assist per Sabiri in 19 presenze con la maglia dell'Al-Fayha in Saudi Pro League.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Brekalo e Barak lasciano la Fiorentina. Operazioni in prestito con diritto di riscatto al Kisimpasa

https://www.labaroviola.com/brekalo-e-barak-lasciano-la-fiorentina-operazioni-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-al-kisimpasa/266964/