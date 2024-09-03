Brekalo e Barak lasciano la Fiorentina. Operazioni in prestito con diritto di riscatto al Kisimpasa
La Fiorentina vende e si libera di 2 giocatori fuori dal progetto di Palladino. Barak e Brekalo lasciano la squadra viola in prestito con diritto di riscatto al club turco del Kisimpasa. In questo mod...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 20:54
La Fiorentina vende e si libera di 2 giocatori fuori dal progetto di Palladino. Barak e Brekalo lasciano la squadra viola in prestito con diritto di riscatto al club turco del Kisimpasa. In questo modo la società viola si libera, almeno per una stagione, di due ingaggi pesanti che sfioravano i 6 milioni lordi all'anno.
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