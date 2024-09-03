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Gudmundsson ha svolto il primo allenamento sul campo con il resto del gruppo. La foto della Fiorentina

Dopo non essersi mai allenato con il resto del gruppo, come rivelato da Raffaele Palladino dopo Fiorentina-Monza, oggi è stato il primo allenamento sul campo con il resto del gruppo di Albert Gudmunds...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 20:02
Gudmundsson ha svolto il primo allenamento sul campo con il resto del gruppo. La foto della Fiorentina -
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Dopo non essersi mai allenato con il resto del gruppo, come rivelato da Raffaele Palladino dopo Fiorentina-Monza, oggi è stato il primo allenamento sul campo con il resto del gruppo di Albert Gudmundsson come dimostrano le immagini postate della stessa società viola sui canali social. Una grande notizia per tutto l'ambiente viola voglioso di vedere all'opera il grande acquisto dell'ultima sessione di mercato estiva

ALLENAMENTO DIFFERENZIATO OGGI PER KEAN IN NAZIONALE

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