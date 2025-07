Dalla Sardegna riportano: “Timido sondaggio del Cagliari per Brekalo, ma non si esclude la rescissione contrattuale”

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, tra le opzioni in attacco valutate dal Cagliari ci sarebbe l’esterno viola Josip Brekalo, giunto dal Torino alla Fiorentina, e che non ha mai inciso davvero. Il giocatore è tornato da un prestito in Turchia in cui non ha mai brillato a pieno, è un esubero che non si è mai allenato con il gruppo di Pioli e non rientra affatto nei piani della Fiorentina per la prossima stagione. Il Cagliari ha fatto un sondaggio poco approfondito perché il tecnico Pisacane valuta Luvumbo il titolare nel ruolo e Sebastiano Esposito un ulteriore rinforzo offensivo, di conseguenza il croato non è una priorità.

Il contratto scade tra un anno e la Fiorentina vuole liberarsene quanto prima, infatti la rescissione non sarebbe da escludere da parte della dirigenza gigliata che non intende continuare a pagare 1.700.000 euro a un giocatore che non fa parte del progetto tecnico viola, quest’ipotesi è da considerare se le offerte latitassero ancora.