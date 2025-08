Dalla Croazia: “Brekalo può risolvere il contratto con la Fiorentina. Lo vuole il Rijeka”

Spunta a sorpresa una pretendente per Josip Brekalo, fuori dai piani tecnici dalla Fiorentina. Il trequartista croato potrebbe arrivare a una risoluzione del contratto pur di alleggerire il monte ingaggi del club. Su di lui c’è l’interesse concreto del Rijeka, fresco campione nazionale. I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra l’accordo recente per Toni Fruk, passato definitivamente ai croati. Brekalo, reduce dal prestito in Turchia con il Kasimpasa, potrebbe dunque tornare in patria per rilanciare la propria carriera. Lo riporta Večernji List.