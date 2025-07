Bocci: “Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Momento di riflessione sul mercato? Sì anche per capire bene le caratteristiche del centrocampista. Serve un equilibrio per sorreggere il tridente Kean-Gudmundsson-Dzeko. Pioli penso stia lavorando con Pradè e Goretti per capire se il centrocampista che serve è un Bernabè o uno con struttura fisica più importante come Sohm, che ha anche caratteristiche più difensive. Poi c’è da risolvere la questione delle cessioni. La Fiorentina non ha giocatori di primo livello da vendere per liberare il monte ingaggi, per gli esuberi di oggi bisogna attendere perchè hanno anche degli stipendi molto elevati. Quello che mi sembra chiaro è che non debbano pesare sul lavoro di Pioli e infatti sono rimasti a casa.

Monte ingaggi? Non è la cessione di Comuzzo che sistema il monte ingaggi ma un altro tipo di conti. Il monte ingaggi lo tagli con Nzola, Brekalo Ikonè…insomma 4 o 5 di questi. Sono già 10 milioni lordi che liberi di ingaggio e penso che la Fiorentina di riffa o di raffa, anche con rescissioni come può essere un Brekalo, ce la farà. Se viene venduto un giocatore come Comuzzo è perchè magari la Fiorentina vuole spendere tanto sul centrocampista.”