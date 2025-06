Sono due i giocatori prossimi al rientro in casa Fiorentina. Ma non per rimanere. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sia Jonathan Ikone che Josip Brekalo non verranno riscattati rispettivamente da Como e Kasimpasa. Per entrambi gli agenti sono all’opera per trovare ai due esterni d’attacco una nuova avventura professionale.