Nazione: “Brekalo lascia la Fiorentina, prima la rescissione poi sarà un giocatore del Rel Oviedo”

La Fiorentina continua a trovare una sistemazione ai propri esuberi con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi. Josip Brekalo ha trovato una sistemazione definitiva trovando l’accordo con il Rel Oviedo, squadra neopromossa in Liga.
Il croato partirà per la Spagna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Prima della partenza però, firmerà la rescissione consensuale con la Fiorentina. Nei prossimi giorni si attende i saluti anche di giocatori come Infantino, Barak e Ikoné. Lo riporta La Nazione.