Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni
Non compaiono nella lista A Kayode e Comuzzo che saranno però inseriti nella lista B dedicata ai calciatori Under 21
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha reso nota la Lista Uefa per la prossima Conference League. Nessuna sorpresa con solo gli esuberi lasciati fuori; per Brekalo, Barak, Sabiri e Christensen si cercano delle soluzioni con alcuni mercati che sono ancora aperti come quello in Turchia ed in Arabia.
1 ADLI YACINE
2 BELTRAN LUCAS
3 BOVE EDOARDO
4 CATALDI DANILO
5 COLPANI ANDREA
6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON
7 DE GEA DAVID
8 GOSENS ROBIN
9 GUDMUNDSSON ALBERT
10 IKONE' NANITAMO JONATHAN
11 INFANTINO GINO
12 KOUAME CHRISTIAN
13 MARTINEZ QUARTA LUCAS
14 MORENO MATIAS AGUSTIN
15 PARISI FABIANO
16 PONGRACIC MARIN
17 RICHARDSON AMIR
FORMATI IN ITALIA
BIRAGHI CRISTIANO
TERRACCIANO PIETRO
MANDRAGORA ROLANDO
KEAN MOISE
FORMATI NEL CLUB
1 SOTTIL RICCARDO
2 RANIERI LUCA
LE PAROLE DI DANILO CATALDI NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
https://www.labaroviola.com/cataldi-non-avrei-mai-lasciato-la-lazio-ma-dopo-nessun-dubbio-a-scegliere-la-fiorentina/267021/