Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni

Non compaiono nella lista A Kayode e Comuzzo che saranno però inseriti nella lista B dedicata ai calciatori Under 21

04 settembre 2024 19:24
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha reso nota la Lista Uefa per la prossima Conference League. Nessuna sorpresa con solo gli esuberi lasciati fuori; per Brekalo, Barak, Sabiri e Christensen si cercano delle soluzioni con alcuni mercati che sono ancora aperti come quello in Turchia ed in Arabia. 

1 ADLI YACINE

2 BELTRAN LUCAS

3 BOVE EDOARDO

4 CATALDI DANILO

5 COLPANI ANDREA

6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON

7 DE GEA DAVID

8 GOSENS ROBIN

9 GUDMUNDSSON ALBERT

10 IKONE' NANITAMO JONATHAN

11 INFANTINO GINO

12 KOUAME CHRISTIAN

13 MARTINEZ QUARTA LUCAS

14 MORENO MATIAS AGUSTIN

15 PARISI FABIANO

16 PONGRACIC MARIN

17 RICHARDSON AMIR

 

FORMATI IN ITALIA

BIRAGHI CRISTIANO

TERRACCIANO PIETRO

MANDRAGORA ROLANDO

KEAN MOISE

 

FORMATI NEL CLUB

1 SOTTIL RICCARDO

2 RANIERI LUCA

