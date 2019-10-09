Castrovilli in Nazionale dopo l'infortunio di Sensi? Convocazione rimandata a novembre
Dopo l'infortunio rimediato da Stefano Sensi in Inter-Juve sembrava che fosse giunta l'ora della convocazione in Nazionale per Gaetano Castrovilli invece il ct Mancini richiamerà Sandro Tonali. Come r...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 10:28
Dopo l'infortunio rimediato da Stefano Sensi in Inter-Juve sembrava che fosse giunta l'ora della convocazione in Nazionale per Gaetano Castrovilli invece il ct Mancini richiamerà Sandro Tonali. Come riporta La Nazione tutto è stato invece rimandato a novembre.