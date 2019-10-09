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Castrovilli in Nazionale dopo l'infortunio di Sensi? Convocazione rimandata a novembre

Dopo l'infortunio rimediato da Stefano Sensi in Inter-Juve sembrava che fosse giunta l'ora della convocazione in Nazionale per Gaetano Castrovilli invece il ct Mancini richiamerà Sandro Tonali. Come r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 10:28
Castrovilli in Nazionale dopo l'infortunio di Sensi? Convocazione rimandata a novembre - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo l'infortunio rimediato da Stefano Sensi in Inter-Juve sembrava che fosse giunta l'ora della convocazione in Nazionale per Gaetano Castrovilli invece il ct Mancini richiamerà Sandro Tonali. Come riporta La Nazione tutto è stato invece rimandato a novembre.

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