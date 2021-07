Inzaghi chiude alla cessione di Sensi: “Ho fiducia e stima in lui. Sarà una grande risorsa”

Simone Inzaghi ha parlato di Stefano Sensi, obiettivo di mercato della Fiorentina , durante la sua conferenza di presentazione come nuovo tecnico dell’Inter. Ecco le sue parole:

“Penso che Sensi possa essere importante per l’Inter. Ho grandissima fiducia e stima in Stefano. Sa sempre la posizione da prendere in campo, ho parlato con lui e sa della mia stima. Ha avuto tantissimi problemi e dovremo essere bravi ad allenarlo nel migliore dei modi e utilizzarlo quando sarà al top perché sarà una grande risorsa”

