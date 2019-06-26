Sensi, l'Inter rischia di perderlo per colpa della Fiorentina. Vergani vuole vestirsi di viola

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Edoardo Vergani cambia il mercato dell’Inter. Il giovane attaccante avrebbe detto no al Sassuolo, cui sarebbe dovuto finire nell’ambito dell'operazione Sensi, ch...

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Edoardo Vergani cambia il mercato dell’Inter. Il giovane attaccante avrebbe detto no al Sassuolo, cui sarebbe dovuto finire nell’ambito dell'operazione Sensi, che così rischia di bloccarsi. Vergani, però, pare intenzionato anche a dire no alla Roma che poteva chiederlo nell'affare Dzeko. Nelle sue intenzioni, infatti, vi sarebbe la Fiorentina, preferita a ogni altra destinazione.