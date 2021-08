Tuttosport, Vlahovic, la Fiorentina chiede 60 milioni: l’Inter prova ad inserire Sensi o Pinamonti

Il nome cerchiato in rosso dall’Inter è Dusan Vlahovic. Un obiettivo difficilissimo da raggiungere ma l’Inter farà un tentativo. Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non ha ancora rinnovato. Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di chiudere in fretta la pratica ma finora l’intesa non è stata firmata. La Viola vorrebbe prolungare almeno fino al 2025, alzando l’attuale ingaggio a 3 milioni. Per cederlo la Fiorentina ha sempre chiesto 60 milioni. Per sedersi al tavolo con la Fiorentina serviranno almeno 60 milioni a meno che l’Inter provi a inserire una contropartita nell’operazione, come il solito Pinamonti o soprattutto Sensi giocatore che il club viola sta corteggiando. Lo scrive Tuttosport.

