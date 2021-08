Tuttosport, Milenkovic il colpo last minute che vuole piazzare la Juventus: Rugani la carta per la Fiorentina?

Un colpo last minute la Juventus potrebbe metterlo a segno anche in difesa. Molto dipenderà da Nikola Milenkovic (contratto in scadenza tra meno di un anno con la Fiorentina, 2022) e dalla concorrenza di Siviglia e West Ham. Il 23enne è assistito dallo stesso agente di Pjanic. Alla Continassa lo monitorano da anni. Daniele Rugani potrebbe essere la carta juventina per accontentare la Fiorentina e superare la concorrenza delle rivali sul serbo. Lo scrive Tuttosport.

