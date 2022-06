Sfuma Sensi per la Fiorentina? Accordo tra Monza ed Inter per il prestito secco del centrocampista

Sfuma Stefano Sensi per la Fiorentina? I viola avevano pensato al profilo nerazzurro per sostituire Torreira. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza e l’Inter avrebbero trovato l’accordo per il centrocampista italiano. Sensi si trasferirà al club di Silvio Berlusconi sulla base di un prestito secco. Adesso la decisione aspetta al giocatore che, se dovesse accettare la destinazione, passerà la prossima stagione nel club biancorosso.