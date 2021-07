Corriere dello sport, Italiano ha scelto Sensi come perno del centrocampo della Fiorentina

Come riportato questa mattina dal corriere dello sport, Vincenzo Italiano neo tecnico della Fiorentina pare abbia individuato in Stefano Sensi in uscita dall’Inter, il profilo più idoneo su cui fare girare il futuro centrocampo della Fiorentina.

La trattativa ancora non è entrata nel vivo ma la scelta é stata fatta e nelle prossime settimane i viola potrebbero uscire allo scoperto. Sta nascendo dunque la Fiorentina di Vincenzo Italiano

