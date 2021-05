Tuttosport, i nomi sulla lista di Gattuso: da Boga a Weigandt passando per Politano e Ghoulam

Commisso ha confermato che Rino Gattuso avrà voce in capitolo sul mercato. Tanti i nomi che circolano: Hysaj, Ghoulam, Politano, Boga e Sensi, il difensore argentino Chelo Weigandt. E fra i nuovi acquisti va considerato il russo Kokorin, appena operato al setto nasale arrivato a gennaio ma in campo per una manciata di minuti per via di un infortunio. Lo scrive Tuttosport.

