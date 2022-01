Corriere dello sport, anche la Fiorentina su Sensi. Il calciatore verso la permanenza all’Inter

Anche la Fiorentina si è dimostrata interessata a Stefano Sensi dell’Inter. Il centrocampista di Inzaghi, offuscato dai continui infortuni, è al momento decisamente indietro nelle gerarchie del suo allenatore. Il centrocampista azzurro, che Marotta vorrebbe cedere in prestito a gennaio per fargli accumulare minutaggio e non registrarne un’eccessiva svalutazione in vista della finestra invernale, avrebbe, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, rispedito al mittente gli ammiccamenti della compagine viola, ai quali peraltro erano seguiti nelle ultime ore anche quelli di Sassuolo e Sampdoria.

TMW, TAMPONI NEGATIVI PER IL TORINO, LA PARTITA CONRO LA FIORENTINA SI GIOCA LUNEDI ALLE 17?