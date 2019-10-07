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Sensi si infortuna contro la Juve, salterà la nazionale. Al suo posto Castrovilli?

Nel match di ieri contro la Juventus, Stefano Sensi ha riportato un'infortunio all'adduttore che lo costringerà a saltare il ritiro con la nazionale. Il suo posto potrebbe essere preso da Castrovilli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:30
Sensi si infortuna contro la Juve, salterà la nazionale. Al suo posto Castrovilli? - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel match di ieri contro la Juventus, Stefano Sensi ha riportato un'infortunio all'adduttore che lo costringerà a saltare il ritiro con la nazionale. Il suo posto potrebbe essere preso da Castrovilli che piace molto a Mancini e che ieri è stato visionato al Franchi proprio dallo stesso CT

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