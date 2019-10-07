Sensi si infortuna contro la Juve, salterà la nazionale. Al suo posto Castrovilli?

Nel match di ieri contro la Juventus, Stefano Sensi ha riportato un'infortunio all'adduttore che lo costringerà a saltare il ritiro con la nazionale. Il suo posto potrebbe essere preso da Castrovilli...

Nel match di ieri contro la Juventus, Stefano Sensi ha riportato un'infortunio all'adduttore che lo costringerà a saltare il ritiro con la nazionale. Il suo posto potrebbe essere preso da Castrovilli che piace molto a Mancini e che ieri è stato visionato al Franchi proprio dallo stesso CT