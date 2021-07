CDS, rivoluzione centrocampo. Pulgar non convince Italiano al suo posto Sensi oppure Torreira

Il Corriere dello Sport, si sofferma su due ruoli su cui Italiano ha esplicitamente chiesto l’intervento della società. Il primo è il ruolo di regista, ora ricoperto da Pulgar. Il cileno non convince, la sua forte discontinuità non tranquillizza Italiano che avrebbe già individuato i possibili sostituti. Si tratta di nomi eccellenti, come quello di Stefano Sensi e quello di Torreira. Sulle fasce il discorso è un po’ particolare. Il futuro di Callejon rimane per ora un rebus e ciò complica i piani in entrata della Fiorentina. Nonostante ciò i primi sondaggi per trovare il giocatore ideale per Italiano sono partiti da tempo. Con le pisteZaccagni e Carrascal ormai accantonate, il nome su cui vorrebbe puntare la Fiorentina è quello di Josip Brekalo 23 anni di nazionalità croata, esterno del Wolfsburg.

LEGGI ANCHE GAZZETTA, IDEA SCAMBIO DUNCAN-ZACCAGNI TRA HELLAS E FIORENTINA. SI APRIRÀ UNA TRATTATIVA?