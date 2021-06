Tuttosport, Sensi in uscita dall’Inter, c’è la Fiorentina ma i nerazzurri chiedono 20 milioni

Potrebbe essere Sensi il giocatore in uscita, visto che De Zerbi e Gattuso sono interessati. Il problema però è uno: Shakhtar e Fiorentina, le squadre di De Zerbi e Gattuso sarebbero disposte a comprare Sensi per almeno 20 milioni? Difficile, mentre un prestito non gioverebbe molto alle casse nerazzurre, visto che non ci sarebbero entra per pensare poi a un sostituto. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, IACHINI: “MILENKOVIC VIA? NON SOTTOVALUTIAMO LE AMBIZIONI DELLA FIORENTINA. RIBERY? E’ ANCORA UTILE”