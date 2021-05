Nazione, Sensi è il primo obiettivo della Fiorentina per la regia. Occhi su Augello e Hysaj

Ribery? Gattuso dovrà decidere se tenerlo nella sua Fiorentina o meno. Gattuso nei prossimi giorni farà il punto sui giocatori che ha in squadra. Andrà vista la posizione di Dragowski ma anche di Biraghi. Pezzella e Milenkovic dovrebbero lasciare Firenze, tanti soldi potrebbero arrivare dalla cessione del difensore serbo. I nomi per il mercato? Angelo della Samp, Hysaj in scadenza con il Napoli. Inoltre Gattuso ha chiesto un regista che sappia costruire dal basso, un nome è quello di Sensi dell’Inter che potrebbe lasciare Milano per 15 milioni. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, RIBERY ASPETTA UNA RISPOSTA DA GATTUSO. C’È LA LAZIO MA LO INTRIGA UN RITORNO IN BUNDESLIGA