Tmw conferma, la Fiorentina vuole Sensi, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito secco dall’Inter

Dopo la buona parentesi alla Sampdoria, il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi può di nuovo lasciare il club nerazzurro a titolo temporaneo. Negli ultimi giorni s’è fatta avanti la Fiorentina: per ora è una richiesta esplorativa, ai viola piace e vogliono capire la situazione. Il club nerazzurro, come detto, ha dato disponibilità alla cessione in prestito, a patto che l’ingaggio sia completamente a carico della Fiorentina. Lo riporta Tmw

