Iachini: “Sensi è un grande giocatore, Inter non lo cedere. Gli infortuni solo sfortuna”

Beppe Iachini ha parlato alla versione online della Gazzetta dello Sport, queste le sue parole riguardo Stefano Sensi, allenato dall’ex allenatore della Fiorentina ai tempi del Sassuolo. “Stefano è un grande professionista, un ottimo giocatore, nel tempo è cresciuto e tecnicamente è dotato alla grande. Non lo darei via, assolutamente, è un giocatore importante. Gli infortuni? Questione di sfortuna, l’Inter ha un tesoro in casa: dovrà cercare di recuperarlo al cento per cento”.

GATTUSO ALLA FIORENTINA, PARLA COMMISSO: “SU GATTUSO HO MESSO LA MIA PAROLA”