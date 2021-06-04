Commisso: "Su Gattuso ho dato la mia parola. È una grandissima persona"

Commisso ha parlato del nuovo tecnico, Gennaro Gattuso.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana e ha parlato dell'arrivo del nuovo tecnico dal Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: "Ringrazio prima di tutto Montella, Iachini e Prandelli. Su mister Gattuso ho dato la mia parola, ma devo ringraziare anche mio figlio, Pradè e Barone hanno fatto un gran lavoro per portare il mister alla Fiorentina. Quello che ha fatto Gattuso nella sua vita è molto simile a quello che ho fatto io nella mia. E’ una grandissima persona, umile, oltre che un ottimo allenatore. Quando inizieranno le prime critiche sarò il primo a difenderlo".

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