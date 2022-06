Nazione, Sensi nel mirino della Fiorentina ma lascerà l’Inter solo a titolo definitivo 

Il regista. Il colpo che si può fare in tempi brevi è Stefano Sensi. Fiorentina e Inter ne hanno parlato in due occasioni e ci sono gli estremi per arrivare a un sì condiviso senza aspettare chissà quando. Punto primo: l’operazione Sensi è comunque svincolata da trattative più ampie come quelle che potranno coinvolgere Pinamonti e Milenkovic. Punto secondo: il giocatore ha comunque fatto sapere all’Inter di essere sì disposto a lasciare Milano, ma questa volta a titolo definitivo. Insomma, non con un semplice prestito. Lo scrive La Nazione.

